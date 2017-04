La gente es muy mala estimando la magnitud del problema de las noticias falsas

Me gustó mucho un ensayo reciente publicado en BuzzFeed bajo el título “Donald Trump y el colapso nervioso de Estados Unidos: desbloquear el teléfono en estos días es una pesadilla”, en el que Katherine Miller escribe: “Hay tanto ruido discordante, que distinguir cada cosa individual y darle seguimiento a su recorrido por el ciclo de noticias requiere un enorme esfuerzo. Es difícil orientarse”.

Pensé en ese artículo cuando estaba tratando de decidir cómo cubrir la millonada de pequeñas iniciativas que usa Facebook para darles seguimiento a las noticias falsas: es difícil tener todo bajo control y recordar qué es nuevo o qué es simplemente incremental y reconocer los cambios reales en las posiciones de la empresa.



Farhad Manjoo rastreó algunos de esos cambios en su artículo de portada del New York Times de esta semana, “ ¿Puede Facebook arreglar su peor problema?”. Para esa nota, Manjoo entrevistó varias veces a Mark Zuckerberg. Un trozo de ese artículo:



“Pero la solución al amplio dilema de la mala información –el pernicioso clima de rumores, propaganda y teorías conspirativas que Facebook ha incubado sin darse cuenta– puede requerir algo que nunca ha hecho Facebook: ignorar los likes y los dislikes de sus usuarios. Facebook cree que las noticias inventadas del tipo el-Papa-apoya-a-Trump son solo una pequeña minoría de las piezas que aparecen en News Feed (solo representan una fracción del 1% de los mensajes, según Adam Mosseri, VP a cargo de News Feed). La pregunta que enfrenta la compañía ahora es si el problema de la mala información es más un clickbait, y si sus soluciones se ajustan a la visión del mundo de Facebook. Todo el proyecto de Facebook, cuando se trata de noticias, se basa en la suposición de que las preferencias individuales de las personas coinciden en última instancia con el bien público, y que si no parece así al principio es porque los datos no están siendo estudiados con suficiente profundidad. Décadas de investigación en ciencias sociales muestran, en cambio, que la mayoría de nosotros simplemente preferimos las cosas que se acomodan a nuestra visión del mundo, incluso si no son ciertas en absoluto, y que el uso de esas señales de preferencias probablemente nos meterá aun más adentro de nuestra burbuja”.