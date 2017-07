Con su boletín informativo Take Action, The Nation está dando a los lectores la posibilidad de actuar sobre las historias que leen

Cuando se trata de política, la primera mitad de 2017 le dio a la gente suficiente material para protestar. Y mientras algunos respondieron a los temas de actualidad haciéndose más políticamente activos, otros, convencidos de que no podían tener un impacto, se encogieron de hombros y se olvidaron del asunto.

Read this article in English at NiemanLab

La revista liberal The Nation está ensayando nuevas maneras de lograr que aquellos situados a la izquierda en ambos grupos –los activos y los inactivos– participen. A fines del mes pasado, la revista lanzó Take Action Now, un boletín informativo semanal diseñado para ofrecer a los lectores tres maneras de reaccionar frente a los temas e historias que leen en las noticias. En una edición reciente, la revista ofreció a los lectores oportunidades tales como donar a la organización ADAPT, cuyos miembros protestaban por la posible derogación de la Ley del cuidado de salud a bajo precio y los recortes al Medicaid. Take Action Now también destacó la labor de #AllofUs, Democracy Spring, los Socialistas Demócratas de América, que organizaban protestas pasivas en las oficinas de los senadores. Otra de sus entregas mostró cómo el lector puede ayudar con la organización del “Día de acción para proteger la neutralidad del Internet”, a fines de este mes. Take Action Now también postea oportunidades de acción en su cuenta de Twitter.



publicidad





This Week in Take Action Now: Donate to @NationalADAPT, join a sit-in & get involved in the fight for #netneutrality https://t.co/OFvZOH1lwo — NationAction (@NationAction) July 4, 2017



Para The Nation, una revista que tiene 152 años de edad, nacida como una extensión del movimiento abolicionista, Take Action Now está decididamente en sintonía con su marca y con la tradición de empujar una agenda progresista, dice la editora Katrina vanden Heuvel . “Nuestro objetivo son las ideas, pero también lo es el impulsar acciones. Aunque creo que nuestro papel es sembrar ideas para el futuro, la gente quiere un periodismo de impacto. Noticias que los lectores puedan usar”.

Take Action Now es una rama del programa Take Action de The Nation, que según la revista ha llevado a cientos de miles de lectores a firmar peticiones, escribir a sus representantes y protestar. La nueva iniciativa se basa en ese modelo, aunque reconoce que no todos sus lectores tendrán tiempo para organizar una manifestación pasiva o participar en protestas. Es por eso que cada una de las tres acciones incluidas en cada boletín se seleccionan para ajustarse a los criterios de “No hay tiempo para perder”, “¿Tiene algo de tiempo?” y “¿Está listo para excavar?”, que varían en la cantidad de tiempo que demandan.



Toma de pantalla vía NiemanLab

“La gente vive muy ocupada, y queremos ser cuidadosos con lo que estamos sugiriendo”, dice Vanden Heuvel. “No les estamos pidiendo que lo den todo y lo dediquen todo. Queremos que la gente haga lo que pueda. Y creo que el lector respetará eso, no importa cuál sea su horario”.

Para muchas organizaciones tradicionales de noticias, tal enfoque disuadiría tanto a reporteros como a lectores. Pero a medida que los medios de comunicación masiva se especializan en nichos de mercado –muchos de ellos con un fuerte punto de vista ideológico–, más organizaciones han comenzado a adoptar la idea de que los medios noticiosos pueden no solo informar, sino motivrar a los lectores a actuar en consecuencia. Y dado el actual ocupante de la Casa Blanca, mucha de esa energía ha estado a la izquierda.



publicidad

Mic, por ejemplo, lazó recientemente una función llamada “Offsite”, que ofrece a los lectores la oportunidqd de actuar en determinadas historias. La herramienta está diseñada para conectarse a sitios como Change.org, permitiendo a los lectores, por ejemplo, firmar peticiones relacionadas con los artículos relacionados. La herramienta también funciona con aplicaciones de mensajería como Kik y Facebook Messenger.

Y luego está Crooked Media, la compañía de podcast lanzada por un trío de antiguos empleados de Obama, que también está diseñada para ser menos periodística y más activista. Los anfitriones de los programas de la red regularmente les piden a los oyentes llamar a los congresistas o donar a grupos como SwingLeft. Tommy Vietor, anfitrión de Pod Save the World, dijo en una reciente entrevista con el capitalista de riesgo Hunter Walk que la compañía “ha tratado de hacer un mejor trabajo hablando no solamente de lo terrible que pasó la semana pasada, sino también ayudando a los oyentes a entender lo que pueden hacer al respecto. Ese último paso es lo que creo que nos distingue incluso de los medios de comunicación progresistas”.

Vanden Heuvel también dice que espera que el acercamiento de The Nation al activismo sea un factor diferenciador. “Si somos honestos acerca de nuestros valores y arraiguemos todo esto en nuestro periodismo, entonces habrá una sinergia natural a la que los lectores responderán”.



publicidad