"Una autoridad civil ha emitido una alerta nuclear": El mensaje que apareció por error en Nueva Jersey

A las 8:54 de la noche de este miércoles, residentes de dos condados en Nueva Jersey recibieron una preocupante advertencia. Se había presentado una emergencia en una planta de energía nuclear.

"Una autoridad civil ha emitido una alerta en una planta nuclear para los siguientes condados: Cumberland y Salem, Nueva Jersey", fue lo que los residentes leyeron en las pantallas de sus televisores.

Poco después... respiraron aliviados.

"***FALSA ALERTA DE EMERGENCIA*** Puede que hayas visto este mensaje esta noche en tu televisor. NO hay una emergencia. El mensaje fue enviado por error", anunció la Oficina para el Manejo de Emergencias de Nueva York en su cuenta de Twitter.



***FALSE EMERGENCY ALERT*** You may have seen this message on your TV tonight.There is NO emergency. This message went out in error #ReadyNJ pic.twitter.com/qzh0l9rZ03

— NJOEM (@ReadyNJ) May 24, 2017