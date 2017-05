La polarización en torno a Óscar López Rivera llega al Desfile Puertorriqueño de Nueva York

NUEVA YORK. - Que el Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York haya decidido rendirle homenaje al independentista Óscar López Rivera ha supuesto división entre voces a favor y en contra. A menos de un mes de que el 11 de junio se lleve a cabo el histórico evento, con el retiro de la participación o patrocinio del desfile de distintas entidades, queda de relieve que López Rivera se ha vuelto uno de esos temas polarizantes, en Puerto Rico y en la diáspora.

Después de casi 60 años de impulsar el evento, la empresa Goya retiró su patrocinio del evento aseguró que no quiere participar en una actividad rodeada de polémica.



"Goya no apoya ni participa de eventos o actividades que resulten ser polémicas ante la opinión pública o que polaricen las opiniones de los interesados a favor o en contra como lamentablemente ha sucedido en esta ocasión", señaló en un comunicado de prensa Goya Foods al indicar que su decisión fue "estricatamente comercial".



Luego de que el Desfile Puertorriqueño decidiera nombrar a López Rivera como "Prócer de la Libertad", la Sociedad Hispana del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) también se retiró del evento. “Desafortunadamente, este año la visión y los valores del comité del Desfile Nacional Puertorriqueño no se conforman con la misión de nuestra sociedad de promover la paz y la unidad”, leen sus declaraciones.

La Sociedad Hispana de la Asociación Benevolente de Tenientes de la ciudad de Nueva York fue otra que anunció su retiro del evento que atraviesa la Quinta Avenida. La Fundación Rafael Ramos, una organización por un policía hispano caído, tampoco hará parte del evento y en declaraciones que recoge AP, el comisionado del NYPD, James O'Neill, señaló que podría asistir al evento en apoyo a oficiales trabajando pero que no marcharía.



Asimismo, como cuenta AP, unas 2,000 personas han firmado una petición en línea para que le revoquen el título de prócer a López Rivera y el trombonista Willie Colón también criticó a los organizadores del desfile.



Los organizadores del desfile entienden que celebrar la liberación de López Rivera "creará consciencia sobre temas, aunque sean polémicos, que nos afectan como comunidad puertorriqueña". "Seguiremos representando todas las voces, con la intención de comenzar un diálogo y hallar intereses comunes, para que podamos avanzar nuestra comunidad y construir un legado cultural", agregaron.

Raquel Ortiz Rodríguez, de la junta directiva del desfile, le dijo a Noticias 41: "Siempre hay un precio y estamos pagando ese precio. Pero estamos encontrando nuevos amigos que nos apoyan y aplauden de no vender nuestro derecho de qué va a estar incluido o no en nuestro desfile".



Este lunes se realizó una conferencia de prensa y manifestación en la que simpatizantes de López Rivera expresaron su apoyo a la junta del desfile por reconocer a López Rivera. Ya ronda en redes sociales la etiqueta #DefendPRParade.

En esa conferencia participó la presidenta del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, quien junto a más de 30 concejales, envió una carta en solidaridad a los organizadores del evento. "Estamos muy decepcionados que uno de los auspiciadores principales del desfile haya retirado su patrocinio de esta tradición cuyo propósito principal es celebrar los avances y las contribuciones de la comunidad puertorriqueña", lee la misiva. En esa línea, Mark-Viverito señaló en el evento de este lunes, "recordemos que este desfile es mucho más que Óscar".



@MMViverito on #NYPRParade honoring #OscarLopezRivera: Let's remember this parade is about a lot more than Oscar. pic.twitter.com/AFjF0xIyEB

— 32BJ SEIU (@32BJSEIU) May 22, 2017