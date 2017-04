El 4 de mayo, la fecha que marca el regreso del presidente Donald Trump a Nueva York

El presidente Donald Trump escucha el brindis durante la cena de los gobernadores en la Casa Blanca.por la defensa de la libertad de expresión que publicó el diario The New York Times. "Por la primera vez el fallido The New York Times usará un anuncio (uno malo) para ayudar a salvar su fallida reputación. Intenten reportar y con justicia", expresó el Presidente.