Multas e investigaciones se ciernen sobre el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, deberá pagar multas por 47,778 dólares debido a una serie de violaciones relacionadas a la campaña electoral que lo condujo a ser electo en 2013.

Según la Junta de Finanzas de Campañas Electorales de la ciudad de Nueva York, entre las violaciones figuran aceptar contribuciones de comités políticos y corporaciones que no estaban registrados y exceder la cantidad legalmente permitidas.

El informe que trascendió este jueves indica que De Blasio reclamó 550 dólares pagados por servicios de maquillaje para él y su familia la noche de las elecciones. De acuerdo con la Junta, los fondos de campaña no se pueden usar para "aseo personal".

Asimismo, la Junta rechazó aceptar otros 500 dólares que De Blasio gastó en alquilar un coche y pagar una habitación de hotel en Santa Clara, California, donde estudiaba su hija Ciara.



El alcalde de Nueva York fue multado por violaciones relacionadas a campaña

El alcalde demócrata fue multado, además, porque se reclamaron 298 dólares usados en 2010 para comprar un boleto de avión a Washington para su hijo Dante para un evento organizado por el reverendo Al Sharpton para conmemorar el 47 aniversario del histórico mensaje de "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King.

Al abordar los señalamientos de la Junta de Finanzas, Dan Levitan, portavoz de la campaña de De Blasio, justificó gastos como el de maquillaje y el del viaje a Washington. Como cuenta The New York Times, Levitan dijo que la ida a Washington fue "un viaje importante como parte de la campaña" aunque el alcalde no haya anunciado formalmente su candidatura en ese momento.

Aparte de estas multas, el periódico The New York Times afirma que dos grandes jurados han comenzado a escuchar testimonios en torno a dos investigaciones criminales, una federal y una estatal, en torno a la recaudación de fondos de su campaña.



Las fuentes que hablaron bajo anonimato con el New York Times señalan que esas investigaciones se han centrado en el alcalde y en varios de sus ayudantes.

La oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara y el FBI conducen la investigación federal mientras la oficinal del fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., se encarga de la federal.