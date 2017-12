Una bebé lucha por su vida tras consumir accidentalmente heroína de su padre en Nueva York

MANHATTAN, Nueva York. - Una bebé de 1 año de El Bronx se encuentra hospitalizada tras consumir accidentalmente heroína que su padre dejó en la cama tras drogarse, dijeron las autoridades.

Edgardo Rodríguez, de 20 años, reconoció a la policía haber usado la droga con sus hijos en la habitación. "Parte de ella cayó en la cama (...) no sé cómo mi hija la consumió porque yo estaba drogado", dijo a las autoridades.

El hombre detalló que se quedó dormido poco después de drogarse y que la escuchó llorar durante la madrugada pero no se levantó para dilucidar por qué lo hacía.

De acuerdo con la acusación criminal en su contra, Rodríguez dio media vuelta en la cama y continuó durmiendo. Cerca de las 8:00 de la mañana, él y su madre se percataron de que la bebé tenía problemas para respirar.

La bebé llegó al hospital inconsciente y requirió tres dosis del medicamento Narcan, que ayuda a revertir las sobredosis con opiáceos, para sobrevivir, reseñó el periódico The New York Daily News. Su otro hijo de 2 años estaba en el dormitorio pero no consumió la heroína.

Rodríguez afronta cargos por posesión de droga y poner en riesgo el bienestar de un menor.