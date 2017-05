Uber deberá pagar una millonaria compensación a sus conductores en Nueva York

NUEVA YORK. - La compañía Uber reconoció el martes que cometió un error en la forma de calcular las comisiones a sus conductores de Nueva York. Ante eso, deberá pagarles una millonaria compensación por descontarles a sus conductores una comisión mayor a la acordada durante los últimos dos años y medio, reportaron The New York Times y The Wall Street Journal.

Los términos fijados a nivel nacional en noviembre de 2014 indicaban que Uber tendría que descontar una comisión, que generalmente es del 25%, tras deducir impuestos y gastos administrativos, reseñó EFE citando al Wall Street Journal.

El error estriba en que la compañía aplicó ese porcentaje sobre el precio total, incluyendo impuestos y un abono destinado a un fondo de compensación por accidentes.



Si un pasajero pagaba 20 dólares y 2 dólares de esa cantidad representaban impuestos, la comisión de Uber era un porcentaje de los 20 y no de los 18, ilustra The New York Times.

Uber -que tiene en Nueva York unos 50,000 conductores, según una agrupación gremial- confirmó a The Wall Street Journal que devolverá ese dinero, además de los intereses.

Eso supone un promedio de unos 900 dólares por conductor. Aunque no precisó el monto total, el diario calcula que será de unos 45 millones de dólares.

"Estamos comprometidos a darle lo antes posible a cada conductor cada centavo que se les debe más los intereses", indicó una portavoz de la compañía en Estados Unidos y Canadá, Rachel Holt, en declaraciones que recogió el Times.



