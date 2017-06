Estudiante que no llegó a tiempo a su graduación por un retraso en el subway obtiene su diploma

NUEVA YORK. - No era un día cualquiera para Jerich Alcantara el pasado martes 30 de mayo. Iba rumbo a su graduación del Hunter College, en la ciudad de Nueva York, cuando el subway se atrasó.

Se perdió su graduación de la Escuela de Enfermería Hunter-Bellevue y en uno de esos momentos que son distintivamente neoyorquinos, un grupo de familiares y extraños -pasajeros en el mismo tren E en el que iba el estudiante, vestido con toga y birrete- se hicieron pasar por maestros de ceremonia de esa graduación.

No faltaron los celulares que documentaron el momento, abrazos ni la banda sonora del momento.





El vídeo, que publicó la usuaria Nadiya Afzal en su cuenta personal, se volvió viral con más de 2,401,721 vistas y hasta este jueves, se ha compartido más de 18,300 veces.

"El pobre chico se perdió su graduación por un atraso en el tren esta mañana (el 30 de mayo)... así que le hicimos una en el tren", lee el post Afzal.



Este jueves, Alcantara, de 22 años, se convirtió en el primer graduado de Hunter de recibir su diploma en una ceremonia privada con la presidenta de la institución, Jennifer J. Raab, y la decena de la escuela de enfermería, Gail McCain.



A stalled subway caused Jerich Alcantara '17 to miss @Hunter_College grad, so we are holding a ceremony for him this morning—he's earned it!

— President J. Raab (@HunterPresident) June 8, 2017