"Arregla los trenes": el constante troleo de los neoyorquinos a su gobernador en Twitter por la crisis del metro

No importa sobre qué tema tuitee: el cambio climático, el sistema educativo, las celebraciones del 4 de julio, las abejas, los parques naturales del estado o sus postura política sobre el Russiagate. La respuesta de los ciudadanos neoyorquinos a los mensajes del gobernador Andrew Cuomo en Twitter es siempre es la misma: "Fix the trains" o "Fix the subway" (Arregla los trenes y arregla el metro, en español).

Con este clamor, usuarios de la red de transporte de Nueva York están comunicando al gobernador su hartazgo con la gestión de la Autoridad de Tránsito Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), de la que depende el metro de la ciudad. Cada día, decenas de mensajes sobre el estado del subterráneo inundan la activa cuenta oficial del demócrata, exigiéndole que actúe para solventar la crisis en la que está envuelta el sistema de metro.





Desvíos impredecibles, retrasos constantes, cortes de energía y averías mecánicas... estos son solo algunos de los males actuales de una red de metro de casi 117 años de antigüedad, que aqueja también una histórica falta de inversión.

Algunos incidentes sufridos en la red de transporte han saltado a los titulares de los medios de comunicación en las últimas semanas. A principios de junio, un tren de la línea F se quedó parado durante 45 minutos en el interior de un túnel, a oscuras y sin aire acondicionado. Una pasajera publicó un video del incidente que parecía sacado de una película de terror, en el que se veía a los pasajeros tratando de escapar del vagón. A finales del mismo mes fue el descarrilamiento de un tren de la línea A el que dejó varias decenas de heridos.



S/b F train stuck for over an hour w/o light and air just rolled up-passengers dripping with sweat begging to get off #mta @MTA #effedtrain pic.twitter.com/NXJ3pDJtji

— Chelsea Lawrence (@chelseahbelle) June 5, 2017