Proponen que el subway de Nueva York cierre en las noches para reparar el sistema que transporta a millones

La propuesta de la Asociación del Plan Regional de suspender el servicio del subway en las noches para mejorar este sistema de transporte no ha pasado desapercibida en la ciudad donde millones dependen diariamente de ese servicio para navegar en la llamada 'ciudad que nunca duerme'.

Cuando se habla de Nueva York es inevitable que surja esa imagen de 'la ciudad que nunca duerme'. El subway tampoco duerme pero este jueves trascendió una propuesta para que el servicio que transporta diariamente, en promedio, a 5.7 millones de personas, cierre en las noches mientras se repara este longevo sistema de transporte público.

En la ciudad de Nueva York, donde el subway supone el medio de transporte vital para sus residentes y turistas, la recomendación de la Asociación del Plan Regional (RPA, por sus siglas en inglés) provocó conversaciones inmediatas. Se trata de varias propuestas desglosadas en el reporte Fourth Regional Plan (el Cuarto Plan Regional) pero esa suspensión es la que ha acaparado la atención.



"El sistema de servicio 24 horas, siete días a la semana hace que Nueva York sea un lugar único y fabuloso para trabajar y vivir. Esto tendría un impacto económico y debo añadir, no quisiera ser el política que diga: 'Voy a suspender el servicio de 24 horas' ", señaló uno de los miembros de la junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Andrew Albert, en declaraciones que recogió AM New York.

"La propuesta pide cerrar de 12:30 am a 5:00 am cuatro noches a la semana (de lunes a jueves). Cierres sistemáticos en ese periodo permitirían que la MTA mejore el servicio al 100% para sus usuarios", dijo a Noticias 41 el portavoz para RPA, Eli Bovarnick.

Más líneas hacia sectores pobres



La RPA, de acuerdo con Bovarnick, considera que de llevarse a cabo, ese plan se instrumente de forma tal que "no deje a nadie a la intemperie": "Por eso RPA pide simultáneamente expandir dramáticamente el servicio nocturno de los autobuses".

El plan de la RPA también recomienda expandir el servicio del subway -construyendo ocho nuevas líneas y extensiones en cuatro condados- a vecindarios de bajos recursos para así fomentar oportunidades económicas y reducir congestión vehicular.

Los retrasos, descarrilamientos recientes y otros problemas han ilustrado el deterioro del sistema del subway. Unos meses atrás transcurrió el llamado "verano de infierno" por reparaciones de Amtrak en Penn Station que significaron anuncios de rutas alternas y otros ajustes para atender los cierres de vías durante varias semanas hasta inicios de septiembre. Debido a esos trabajos, el número de trenes se redujo en un 20 por ciento en las horas de mayor tráfico pero, al final, la opinión general pareció inclinarse por un verano que "no fue tan infernal" como se temía.



Un sistema añejo



El subway abrió 28 estaciones en Manhattan en octubre de 1904, mientras que 472 estaciones se construyeron en su mayoría hacia 1940, según datos de la MTA.

La RPA propone, a su vez, la creación de una corporación especial que modernice el sistema en un plazo de 15 años con iniciativas que incluirían rediseñar y renovar estaciones para reducir amontonamientos y mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad.

El presidente de la MTA, Joe Lhota, discrepó de la idea de crear dicha corporación. "Todos coincidimos en que el subway debe estabilizarse y modernizarse, y la conversación sobre cómo hacer eso es productiva y necesaria. Si bien no necesitamos la creación de una nueva estructura burocrática, coincidimos en que asegurar una dedicada fuente de ingresos, preferiblemente una que también batalle contra la congestión, es esencial", declaró a AM New York.

Para lograr esas mejoras de gran escala que esboza este informe de la RPA, esta organización recomienda la sonada suspensión del servicio nocturno. "Tener mayores ventanas para los trabajos de mantenimiento viabilizaría mantener, a largo plazo, el sistema en un buen estado", lee el reporte.