Fuego en una estación interrumpe servicio en el subway de Nueva York

NUEVA YORK. - Tras un fuego en una vía del tren en la estación de la calle 145 en Harlem, el servicio del subway confronta este lunes en la mañana interrupciones y suspensiones.

Medios locales indicaron que los servicios médicos de emergencias evaluaron a pasajeros afectados por el humo y que algunos fueron transportados a hospitales locales tras el incendio en la estación. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) indica, por su parte, que no se reportaron heridos.

El fuego causó suspensiones en las líneas A, B, C y D. El sistema de notificación de emergencia de la ciudad de Nueva York indica que tras el incidente, la suspensión de estas líneas se dio en El Bronx, Brooklyn y Manhattan.



El Departamento de Bomberos de la ciudad indicó que "desperdicios en las rieles" se incendiaron alrededor de las 7:30 a.m.



