Un niño de cinco años que celebraba su cumpleaños fue baleado en la cabeza en El Bronx

NUEVA YORK. - En su quinto cumpleaños, un nene recibió un disparo en la cabeza que lo tiene en condición crítica.

La víctima recibió el impacto de una bala este lunes, pasadas las 5 de la tarde, cuando estaba celebrando su quinto cumpleaños en el sector de Morrisania, en El Bronx.

El niño terminaba de visitar a su padre en la avenida Washington, cerca de Gouverneur Place, cuando se escucharon tiros, de acuerdo con el oficial del Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD), Larry Nikunen. Mientras el menor esperaba que su padre buscara su vehículo, recibió el impacto de la bala, indicó Nikunen.



Según la policía, un hombre estaba persiguiendo a otro cuando el tiroteo comenzó. Las autoridades revisan vídeos de vigilancia y una persona de interés ya se entrevistó el lunes, pero quedó en libertad.



Suspect in custody. Details to follow later today. https://t.co/LJzNTvueyY

— Chief Robert Boyce (@NYPDDetectives) June 6, 2017