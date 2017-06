Tiroteo en un hospital en Nueva York deja al menos dos muertos, incluyendo al atacante

EL BRONX, Nueva York. - Un tiroteo dejó al menos dos muertos, incluyendo al atacante, este viernes en el Bronx-Lebanon Hospital, dijo la policía de Nueva York. El sujeto se suicidó tras abatir a una persona, agregaron las autoridades.

El hombre, un exempleado del lugar, también hirió a seis personas. Entró al hospital vistiendo una bata de laboratorio en la que escondió un rifle, dijeron las autoridades.

Testigos dijeron que, en medio de la confusión, algunos corrieron a resguardarse en los baños, incluyendo a algunos pacientes. Inicialmente, el sujeto se escondió, por lo que las fuerzas del orden debieron peinar piso por piso el hospital.



UPDATE: The shooter is deceased. Several others are injured regarding the shooting at Bronx Lebanon Hospital.

