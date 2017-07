Antes de abrir fuego, el médico Henry Bello envió un mail culpando al hospital por supuestamente haber arruinado su carrera

NUEVA YORK. - Dos horas antes de abrir fuego en el hospital Bronx-Lebanon, Henry Bello envió a un diario de Nueva York un mail culpando a la instalación por supuestamente haber arruinado su carrera de medicina.

Luego, Bello escondió un rifle bajo una bata de laboratorio y, a las 2:45 de la tarde de este viernes, comenzó a disparar en el hospital ubicado en el condado El Bronx. Mató a una doctora que no debía estar de guardia ese día e hirió a otras seis personas. Luego intentó prenderse en fuego y se suicidó de un disparo en la cabeza, dijeron las autoridades.

"Este hospital puso fin a mi camino para lograr una licenciatura para ejercer la medicina. Primero me dijeron que fue porque era muy reservado. Luego porque tuve un altercado con una enfermera. Yo solo le dije a la enfermera (...) que estaría allí para ver a un paciente en un minuto, pero ella consideró que estaba siendo grosero", se lee en el mail publicado por The New York Daily News.

"Luego me dijeron que fue porque amenacé a una colega. Después de mi salida, le envié un correo a la doctora (...) felicitándola por mi salida después de que ella envió un mail a todos pidiendo que presentaran denuncias en mi contra para que me pudieran echar por haber sido grosero con ella", agregó en su correo, en el que no amenazó con perpetrar algún acto violento.



El diario no publicó los nombres de las personas a las que Bello hizo alusión.



En la tarde de este viernes, The New York Times reportó que Bello iba ser despedido del hospital tras haber sido acusado de acoso sexual. Otro policía dijo al diario que el hombre había dejado su trabajo hace un tiempo, aunque no de forma voluntaria.

Las autoridades no han revelado el motivo de su ataque, pero creen que se trata de un acto de violencia laboral por parte de un exempleado molesto.

"Era muy agresivo, hablaba alto y amenazaba a la gente. Siempre fue un problema", dijo el médico David Lazala, quien entrenó a Bello, a AP. El doctor agregó que, tras irse del hospital, el hombre le envió un correo electróncio con contenido amenazante.

Bello había sido arrestado en 2004 por un cargo de abuso sexual luego de que una mujer dijo a la policía que él la agarró e intentó llevársela mientras le decía: "Vienes conmigo". También fue detenido en 2009 por acoso después de que dos mujeres denunciaron que intentó mirarlas por debajo de la falda usando un espejo.