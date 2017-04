El precio de los cigarrillos en Nueva York se convertiría en el más alto en Estados Unidos

NUEVA YORK.- Una serie de medidas legislativas pretenden reducir el uso del tabaco en la ciudad de Nueva York y una de ellas contempla elevar el precio del paquete de cigarrillos de 10.50 a 13 dólares. De aprobarse, el precio por cajetilla sería el más alto de Estados Unidos.

Las propuestas legislativas que anunció el miércoles el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pretenden reducir drásticamente el uso de tabaco en la ciudad. Eso incluye hacer más difícil la venta de estos productos pues una de estas medidas buscaría limitar el número de minoristas que vendan productos de tabaco.

Se estima que 900,000 residentes de Nueva York son fumadores y el objetivo de esta campaña, indicó el alcalde, es reducir el número de fumadores a 160,000, a través de los próximos tres años.



We're going to raise the floor on the cost of a pack of cigarettes from $10.50 to $13 -- the highest price in the country.

— Bill de Blasio (@NYCMayor) April 19, 2017