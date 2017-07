Viudo reclama que fue a rezarle a su esposa y se encontró con la tumba abierta y un cuerpo desnudo

NUEVA JERSEY. - "Se me ha hecho duro ver esto (...) es indignante", dijo llorando Mario Mendoza. Horas antes había ido al cementerio Rosemount Memorial Park en Elizabeth, Nueva Jersey, para rezarle y colocar flores en la tumba de su esposa pero lo que se encontró lo dejó temblando.

En el lugar donde se supone hubiese sido enterrado el 28 de junio el cuerpo de su esposa Claudia Pérez estaba abierto con un cuerpo desnudo a la intemperie.

"Esto no tiene que suceder para eso, se les pagó para que la enterraran y ellos no cumplieron su trabajo", dijo Mendoza. Su esposa, quien tenía 45 años, falleció a fines de junio de un ataque epiléptico, contó. "No esperaba verme con esto. Se me ha venido todo abajo", agregó.

La familia relató que, al momento de enterrar el cuerpo, funcionarios del cementerio les dijeron que ellos lo harían más tarde porque los sepultureros estaban ocupados y que pagaron 5,000 dólares por esa labor. Por eso pensaron que el cadáver con el que se encontraron en la víspera es el de Pérez.

Univision 41 intentó infructuosamente obtener la versión de la administración del cementerio.

La policía, por su parte, dijo que está investigando lo ocurrido. Agregó que la gerencia del Rosemount Memorial Park le notificó que se trata de una tumba común en la que pueden ser enterrados hasta cinco cuerpos si la familia no cuenta con los recursos suficientes para adquirir una. La administración precisó, según la policía, que envió a trabajadores para que aseguren la tumba.



No quedó claro si el cuerpo desnudo que encontró la familia era efectivamente el de Pérez.