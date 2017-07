Un hombre entró a una iglesia de Nueva York y amenazó con matar a una monja que estaba rezando

NUEVA YORK. - La policía busca a un hombre que ingresó a la catedral St. Joseph en Brooklyn, Nueva York, y amenazó con matar a una monja que estaba rezando.

El sospechoso, un hombre negro de unos 6 pies de alto, entró a la iglesia cerca del mediodía de este miércoles. La catedral, ubicada entre la Calle Pacific entre las avenidas Vanderbilt y Underhill, estaba prácticamente vacía en ese momento. Imágenes lo mostraron acercándose a la religiosa María Amador, quien rezaba en una de las bancas del templo.

De acuerdo con su relato a Univision 41, este le reclamó que la Iglesia Católica no hacía nada para ayudar a los desvalidos.

"Se me acercó y me dijo que el no creía en esto y que nosotros no ayudábamos a los pobres. Quise decirle que sí, que tenemos muchos centros de acogida para indigentes, para gente que está enferma (...) pero preferí estar callada, por seguridad porque me dio un poquito de susto".

Luego, amenazó con matarla, por lo que ella salió corriendo.

Quien tenga información que ayude a encontrar a este hombre se puede comunicar a la línea Crime Stoppers Hotline de la Policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS (8477) o al 1-888-57-PISTA (74782).