Un gran jurado presenta cargos contra Richard Rojas, acusado del atropello masivo en Times Square

Rojas, de 26 años, no estuvo presente este miércoles en la corte de Manhattan durante la presentación de cargos que todavía no se hacen públicos. El próximo 13 de julio se llevará a cabo la lectura de cargos y hasta ese entonces Rojas no tiene que declararse culpable o inocente del incidente de la semana pasada que dejó una muerte y 22 heridos en Times Square.