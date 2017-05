Por los derechos de los trabajadores y los inmigrantes: así fue el 1 de mayo en Nueva York

MANHATTAN, Nueva York. - Eran las 5:00 de la tarde del primero de mayo, y esta tarde tenía un vigor diferente. Era lunes de protesta, de pancartas y reclamos.

El Día del Trabajador era el pretexto y, desde la plaza Foley Square en Lower Manhattan, decenas exigieron no solo mayores derechos para los trabajadores sino mejores posibilidades para la comunidad inmigrante y para los indocumentados.

"Exigimos que el presidente Trump pare sus ataques en contra de nuestras comunidades inmigrantes, musulmanes y de refugiados", explicaba el llamado a esta manifestación de parte de organizadores como Make the Road, 32BJ SEIU, New York Immigration Coalition, New York Nurses Association y New York Central Labor Council.

Las pancartas contaban el resto de los reclamos, entre ellos, que se le dé la bienvenida a los inmigrantes y que se olviden el muro y las divisiones. Así las cosas, muchos respondieron a la convocatoria de esa coalición de grupos de derechos de los inmigrantes, sindicatos, grupos de fe y otros, incluido el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Ante la mirada de los manifestantes y también de buses de turistas como los que en esta época se ven con más frecuencia, De Blasio y otros oficiales de la ciudad reiteraron su rechazo a las políticas de quien es punto clave de manifestaciones como esta: Trump.

"Queremos un cambio porque hay mucho racismo, muchas cosas malas que está haciendo este presidente", dijo Fabiano Mendoza, de Michoacán, México, y residente de Nueva York desde hace 22 años.



Mendoza estaba junto a compañeros del Proyecto de Justicia Laboral y su reclamo era que no haya discriminación, que los inmigrantes reciban un trato equitativo. " Aquí no nos tratan igual no más por ser inmigrantes", señaló.

"A veces por no tener papeles, los patrones se aprovechan y no te pagan y hay abuso. Te ponen a trabajar horas demás, yo pasé todo eso. Recién llegué, yo trabajaba 14 o 15 horas", repasa Mendoza.

Historias como la de Mendoza le dan forma, precisamente, a los reclamos que salen a flote en un día como este lunes.

De Bryant Park a Union Square

Entre las acciones que se llevaron a cabo más temprano a través de la ciudad, la organización Make The Road también movilizó a un grupo que llevó su protesta a JP Morgan Chase, como parte de una campaña en rechazo a corporaciones que han ligado a la administración Trump. Allí en Midtown, por desobediencia civil, 17 manifestantes fueron arrestados por el Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).



Manifestaciones en Manhattan por el Día del Trabajo deja un saldo de 17 personas arrestadas /Univision

La terminal de la estación Grand Central fue punto de encuentro para otra de las protestas del día. Al filo de las 9:30 de la mañana, una treintena de personas se empezaba a organizar para marchar: contra el sistema capitalista, contra el discrimen hacia negros y contra los que señalan a indocumentados y refugiados. Luego, temprano en la tarde, Bryant Park aglutinó a un grupo de trabajadores de la unión 32BJ SEIU y de restaurantes de comida rápida que contaron con el apoyo de la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito.



NY office cleaners are chanting: No hate, no fear. Immigrants are welcome here! #HeretoStay #MayDay2017 pic.twitter.com/J9p0yQhlmI — 32BJ SEIU (@32BJSEIU) May 1, 2017



Otros tantos llegaron en la tarde a Union Square y allí se registró al menos un choque entre los manifestantes cuando algún partidario de Trump los provocó, como relata la imagen de uno de los fotoperiodistas de Getty Images y recuentos por Twitter. Muchos contaban distintas razones para protestar, entre ellas, la situación que enfrenta Puerto Rico que llevó este lunes a un paro nacional.



Y cerca, en Nueva Jersey

En el estado de Nueva Jersey, en ciudades como Newark y Jersey City también se realizaron manifestaciones en nombre de los indocumentados.

En Newark, el Movimiento Cosecha -que llamó a la huelga en esta jornada- se reunió en Lincoln Park para luego partir hacia el edificio federal donde se encuentran las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).



