Opuestos a las políticas migratorias del presidente, arrestan a 25 manifestantes en Trump Tower

Los manifestantes, de la organización Rise and Resist, llevaron pancartas y un letrero grande que colgaron desde el segundo nivel del vestíbulo que decía "No Raids" (No a las redadas).

Los manifestantes, de la organización Rise and Resist, llevaron pancartas y un letrero grande que colgaron desde el segundo nivel del vestíbulo que decía "No Raids" (No a las redadas). Twitter: Rise and Resist

MANHATTAN, Nueva York. - Un grupo de poco más de 30 manifestantes logró entrar este jueves a su Trump Tower para expresar su oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La acción condujo a 25 arrestos, según confirmó el Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD).

EL NYPD dijo que sus oficiales arrestaron a los manifestantes después que se negaron a salir.

Los manifestantes son de la organización Rise and Resist y fotos y videos publicados en Twitter muestran un letrero grande que decía "No Raids" (No a las redadas) desde segundo nivel del vestíbulo del edificio.



Activists are inside Trump Tower right now standing up to Trump's agenda. We used banners to share our message - No Ban, No Wall, No Raids. pic.twitter.com/N1EtCDxFPE — Rise and Resist (@riseandresistny) April 13, 2017

"Usamos pancartas para compartir nuestro mensaje: no al veto, no al muro, no a las redadas", indica el grupo en uno de sus tuits.

Otras imágenes muestran a personas sentadas en el piso de mármol cerca de los elevadores del edificio. Los manifestantes levantan carteles con mensajes contra el veto decretado a viajeros de ciertos países musulmanes y contra el plan de construir un muro en la frontera con México.

Desde la elección presidencial, la policía y el Servicio Secreto han reforzado la seguridad en la Torre Trump, pero el vestíbulo sigue abierto al público.



publicidad

No hubo una respuesta al mensaje dejado el jueves a la Organización Trump, indica AP.

Vea también: