Piden investigar al fiscal de Nueva York que cerró un caso de presunto fraude contra los hijos de Trump

Un asambleísta de Nueva York pidió al fiscal general del estado investigar a un fiscal de distrito que de acuerdo con una investigación de ProPublica 'salvó' en 2012 a Ivanka y Donald Trump Jr. de un presunto caso de fraude inmobiliario tras mantener contactos con un abogado del ahora presidente.

El pedido a Eric Schneiderman lo hizo el congresista estatal por Manhattan Dan Quart, un demócrata, quien aseguró que "un fiscal distrital no solo se debe ceñir a las leyes que gobiernan a los funcionarios públicos, sino también a los estándares más altos", según fue citado por el medio local The New York Daily News.



El caso que involucró a estos dos hijos de Trump se remonta al 2012, cuando ambos estuvieron muy cerca de enfrentar a la justicia por el presunto fraude en medio de una investigación del fiscal distrital Cyrus Vance Jr. Para esa fecha entonces, Ivanka y Donald Jr. mintieron para atraer compradores en un edificio bautizado como Trump SoHo, reseñó el reporte en el que también trabajaron The New Yorker y el canal WNYC.



De acuerdo con la documentación de los investigadores estatales, los dos reconocieron que las cifras del proyecto para vender los apartamentos de este edificio estaban infladas e incluso se jactaron de que nadie fuera de la organización se enteraría. Se trataba de una construcción que ni está localizada en el cotizado distrito neoyorquino de Soho ni puede ser habitada permanentemente por quienes adquirieron las unidades, pues el lugar no cuenta con la licencia para ello.

El tema quedó 'zanjado' tras la intervención del abogado de Trump padre Marc Kasowitz, agregó la investigación de ProPublica, The New Yorker y WNYC.

Consultado sobre la decisión que tomó en 2012 de desestimar el caso, el fiscal Vance Jr. dijo a The New Yorker que “en aquel momento, no creía más allá de la duda razonable que se había cometido un crimen”. Vance Jr. también devolvió el dinero que el abogado Kasowitz había donado a su campaña de reelección.



Sin embargo, para el asambleísta Quart "la gente de Manhattan tiene el derecho de saber si el fiscal distrital está siendo influenciado por donaciones de campaña", de acuerdo con su carta al fiscal general de Nueva York.