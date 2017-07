Desata polémica el abrupto viaje del alcalde De Blasio para protestar contra el G20 (y Trump)

NUEVA YORK. - El inesperado viaje del alcalde Bill de Blasio para participar en manifestaciones al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Hamburgo, Alemania, generó este viernes críticas en Nueva York.

En lo que sería un intento por mostrarse nuevamente como un líder progresista y como la antítesis del presidente Donald Trump, de Blasio participará en varios eventos, incluyendo una manifestación prevista para este sábado y denominada Hamburg Shows Attitude.

La oficina del alcalde, que buscará este año la reelección en el cargo, confirmó el viaje en un escueto comunicado en el que dijo que brindarán más detalles mientras el periplo se esté desarrollando. Las protestas contra el capitalismo bajo la consigan "bienvenidos al infierno" han dejado hasta el momento decenas de policías heridos, según han dicho las autoridades.

Si bien la manifestación en la que de Blasio tiene previsto estar este sábado tiene un tinte menos confrontacional, la violencia que se ha registrado en lo que va del encuentro del G20 podría arreciar las críticas que ha recibido de Blasio en casa. Ya fue vapuleado por rivales políticos y por medios que usualmente tienen una postura crítica hacia él como The New York Post, que en su portada de este viernes le pidió al alcalde que "no regrese".



En fotos: 44 manifestantes detenidos y 111 agentes heridos en las protestas contra la cumbre del G-20. Unos 20,000 agentes estarán destinados a la seguridad de la cumbre. Cerca de un centenar de ellos han resultado heridos en las refriegas contra los manifestantes. Al menos 13.000 personas participaron el jueves de la marcha principal, incluidos unos 1.000 anarquistas vestidos de negro, dijo la policía de la ciudad. Al menos 60 manifestantes han sido detenidos, en una ola de protestas que continuó durante la noche. Los manifestantes intentaron acceder una zona de alta seguridad, donde se encuentran reunidos los líderes mundiales. La protesta, llamada "Bienvenido al infierno", fue repelida por la policía el día en que los líderes de los países más industrializados del planeta llegan a la ciudad alemana de Hamburgo. Además de la represión de las manifestaciones con gases y chorros de agua, la policía desmanteló los campamentos en los que pretendían dormir los manifestantes. Se calcula que más de 10,000 personas manifestaron contra el sistema capitalista en la ciudad sede de la reunión del G-20. La ciudad de Hamburgo es considerada un referente de la izquierda radical alemana. Las autoridades han ratificado el derecho a la protesta, pero sin que se salga de control. Además de las protestas en las calles de Hamburgo, algunos activistas en contra de la reunión del G-20 realizaron una cumbre alternativa en la ciudad. Los manifestantes planeaban cortar los accesos a la cumbre e interrumpir el tráfico portuario de Hamburgo, uno de los centros de comercio marítimo más importantes de Europa.

Su salida de la ciudad también irritó a algunos porque se dio apenas un día después del asesinato de la oficial Miosotis Familia en El Bronx y poco después del tiroteo que dejó una médica muerta en un hospital de ese mismo condado.

Su contrincante republicana por la alcaldía Nicole Malliotakis catalogó su viaje como una "bofetada" para los neoyorquinos que "merecen un alcalde que trabaje por ellos".

"Una oficial del NYPD fue asesinada, la crisis de los indigentes sigue empeorando y nuestro sistema de subway está al borde del colapso; y el alcalde de Blasio ha estado viajando por el país empujando su agenda nacional", agregó citada por The Daily News.

No es la primera vez que de Blasio busca mostrarse contrario a las políticas de Trump. Ya lo hizo al designar a Nueva York como una ciudad santuario que protege a los inmigrantes de las duras medidas del mandatario. Y cuando desafió la decisión presidencial de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.



