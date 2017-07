Demandan a Trump por bloquear en Twitter a usuarios que lo han criticado

NUEVA YORK. - La cuenta de Twitter de Donald Trump es una "importante fuente de noticias e información sobre su gobierno". Por eso, cuando el presidente bloquea a un usuario y le impide leer sus tuits atenta contra la libertad de expresión.

Ese fue el agumento central de una demanda presentada en el Distrito Sur de Nueva York por el Knight First Amendment Institute de Columbia University junto a siete individuos de todo Estados Unidos. "La Primera Enmienda (de la Constitución) aplica a este foro digital de la misma manera en que aplica a los cabildos abiertos y a las juntas escolares", consideró en un comunicado Jameel Jaffer, director ejecutivo del instituto.



"La Casa Blanca actúa de manera ilegal cuando excluye a personas de este foro simplemente porque difieren con el presidente", agregó. Incluso, dijo, atenta contra quienes no han sido bloqueados, pues el mandatario ha purgado su cuenta para callar a las voces disidentes.



'Los bloqueados' de Trump en Twitter El presidente ha bloqueado desde profesores universitarios hasta cirujanos, impidiendo que puedan leer o comentarle sobre sus políticas o posturas. Usuario Qué hace Philip Cohen profesor universitario en Maryland Eugene Gu residente del departamento de cirugía en Tennessee Holly Figueroa escritora y organizadora de Washington Nicholas Pappas escritor de comedia en Nueva York Joseph Papp autor y exciclista de Pennsylvania Rebecca Buckwalter-Poza escritora y analista legal de DC FUENTE: The Knight First Amendment Institute de Columbia University | UNIVISION

La demanda busca que el tribunal declare que bloquear usuarios basándose meramente en sus posturas es algo inconstitucional y que exija a la Casa Blanca restablecer el acceso a los que han sido excluidos por Trump.

Precisamente la misma Casa Blanca, a través de su portavoz Sean Spicer, dijo recientemente que los tuits publicados en la cuenta personal de Trump (@realDonaldTrump) deben ser considerados como declaraciones oficiales del presidente, un ávido usuario de esta red social.

"La Casa Blanca usa esta cuenta para hacer anuncios, defender las decisiones y acciones oficiales del presidente, reportar sobre sus encuentros con líderes extranjeros y promover las posturas de la administración en asuntos del cuidado de la salud, relaciones exteriores y otros", esgrimió el grupo.



El Knight First Amendment Institute dijo que el mes pasado envió una carta a la Casa Blanca notificando sobre la potencial demanda si no desbloqueaban a los usuarios que no pueden leer los tuits presidenciales. Pero afirmó que hasta el momento de entablarla no habían recibido respuesta.