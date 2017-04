Nueva York se convierte en el primer estado que ofrecerá matrícula gratuita en universidades públicas

NUEVA YORK. - El plan de educación gratuita en las universidades públicas del estado de Nueva York presentado hace unos meses por el gobernador Andrew M. Cuomo comienza a tomar forma luego de aprobarse el presupuesto estatal.

En enero pasado, Cuomo apostó por que a través de ese plan de matrícula gratuita en los sistemas públicos de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York ( CUNY) se podía combatir la deuda estudiantil en el estado.

Con los fondos que aseguró el presupuesto estatal de 153,100 millones de dólares, el programa de beca Excelsior benefiará a estudiantes cuyas familias tengan ingresos de hasta 125,000 dólares al año.

Aunque en otras partes de Estados Unidos se ofrece matrícula gratuita en colegios comunitarios, con esta iniciativa Nueva York se convierte en el primer estado del país en extender el beneficio a instituciones públicas de cuatro años.



A national first.

New York will proudly be 1st in nation to offer free college tuition for families who make up to $125K/year. pic.twitter.com/kGNgp3YnNn

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 8, 2017