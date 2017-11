Una masa de aire ártico provocará un descenso drástico de las temperaturas en el centro y este del país

Mantén tus medicamentos alejados de temperaturas muy bajas. Si llevas contigo insulina en un frasco, bomba o autoinyectores, está pendiente de que no se vayan a congelar. La insulina debe mantenerse entre 36 grados y 46 grados Fahrenheit mientras no se esté utilizando. La American Diabetes Association recomienda: “No guardes tu insulina cerca del frío extremo. Tampoco la guardes en la guantera del carro”. En caso de que sospeches que la insulina no está en buen estado no la uses y devuélvela a la farmacia para intercambiarla o pedir un reembolso.