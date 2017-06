Así Nueva York protesta la orden de Trump de retirar a EEUU del Acuerdo de París contra el cambio climático

NUEVA YORK. - Una vez el presidente Donald Trump ordenó este jueves retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, Nueva York tuvo mucho que decir a nivel local y estatal.

En respuesta a esa decisión, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo pidió iluminar de verde el One World Trade Center. El puente Kosciuszko también lució verde la noche del jueves. Y unas horas después que trascendiera el mandato de Trump, ciudadanos se aglutinaron en Foley Square, en Manhattan, a protestar y a pedirles a De Blasio y a Cuomo que actúen contra el retiro de este acuerdo internacional.



Una de las reacciones concretas que surgió tras la noticia fue la formación de la alianza de Cuomo y los gobernadores de California, Edmund G. Brown Jr., y el estado de Washington, Jay R. Inslee, para tomar acciones respecto al cambio climático y sus intenciones de mantener el Acuerdo de París.

Cuomo indicó que ante la retirada de EEUU del Acuerdo de París, Nueva York tiene intenciones de cumplir con los compromisos descritos en el Acuerdo de París.

Nueva York, California y Washington representan más de una quinta parte del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y están comprometidos a reducir las emisiones de gas en un 26 a 28 por ciento respecto a los niveles de 2005, indica un comunidado de la oficina de Cuomo. Se comprometen, además, a alcanzar o exceder las metas de la legislación doméstica del Plan de Energía Limpia.



Ese junte de estos tres estados busca atraer a otros en su trabajo por atender la problemática del cambio climático. "No ignoraremos la ciencia y la realidad del cambio climático", indicó el gobernador al anunciar que firmó una orden ejecutiva para reafirmar "el liderazgo de Nueva York en proteger nuestros ciudadanos, nuestro medio ambiente y nuestro planeta".

En esa misma línea, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo a través de Twitter que la decisión de Trump es "horriblemente destructiva" para la Tierra y para la ciudad que dirige.



City Hall shines green tonight because New York City will honor the goals of the #ParisAgreement. pic.twitter.com/BV0IIZYPpA

— Bill de Blasio (@NYCMayor) June 2, 2017