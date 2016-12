La ciudad de Nueva York se prepara para un sábado de nieve y lluvia helada

NUEVA YORK. - La nieve y la gélida lluvia que se esperan para este sábado llevaron a que la Oficina para el Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York emitiera una advertencia de viaje desde la medianoche hasta las 10:00 de la mañana del sábado. Es parte de las manifestaciones de la ola de frío que atraviesa el área desde el jueves.

La nieve se espera después de la medianoche y ante la entrada de un frente cálido, las temperaturas ascenderán; y para el amanecer, la nieve evolucionará a una mezcla de nieve y lluvia en Long Island y la ciudad de Nueva York, explica en su boletín del viernes en la tarde, el Servicio Nacional de Meteorología.



.@NWSNewYork Winter Weather Advisory: 12AM-10AM, 12/17. 1-2" of snow expected. NYCEM issued Hazardous Travel Advisory for inclement weather



"En esa transición, unas cuantas horas de lluvia helada son posibles para Long Island y la ciudad de Nueva York", detalla el pronóstico que indica que esa gélida lluvia también se espera para partes del norte de la zona triestatal.

Ante ese pronóstico y las acumulaciones de nieve de una a dos pulgadas entre la tarde de este viernes al sábado, la ciudad ha pedido que los neoyorquinos ejerzan precaución mientras conducen, caminan y van en bicicleta dado que las carreteras pueden estar resbalosas. Aparte de la cautela, las autoridades recuerdan que por esas circunstancias, debe salir con tiempo.



We are expecting winter weather tonight. Precipitation will begin as snow overnight, before transitioning to rain. https://t.co/BgqFrQituS pic.twitter.com/jErbewixyr

