El NYPD gradúa a casi 200 policías latinos, entre ellos un argentino que fue indocumentado

NUEVA YORK. - En los sueños de niñez del argentino Matías Sartorio estaba el deseo de, algún día, convertirse en policía. En sus juegos o en las películas que veía, siempre le provocó admiración el trabajo de los policías.

Por años, Sartorio vivió indocumentado en Estados Unidos. Pero él, a sus 25 años, acaba de juramentar como miembro del Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

Este jueves, en el Madison Square Garden, la ciudad de Nueva York le dio la bienvenida oficial a casi 700 policías. Entre esos nuevos agentes, 189 son latinos provenientes de 39 país y Sartorio es uno de ellos.

Su padre, José Sartorio, le dijo orgulloso a Noticias 41 que Matías "fue estudiante ilegal de este país, sin embargo eso no fue una traba para él para convertirse en un oficial de la NYPD".



Nueva York cuenta con 646 nuevos policías

Matías Sartorio se hizo ciudadano estadounidense en 2013, tras enlistarse en el Ejército de Estados Unidos. Y desde que estaba en la escuela, sabía que necesitaría la ciudadanía para ser policía.

Fue en la escuela secundaria cuando decidió formalmente aspirar a ser policía en Nueva York, cuenta en conversación con Noticias Univision.

"Siempre me gustó la idea de ser parte del army, entonces me metí al army para servir al país pero sabiendo que ellos me iban a ayudar a recibir la ciudadanía un poquito más rápido", relata quien cursó estudios en Justicia Criminal en el John Jay College.

Congratulations to NYC's newest protectors! pic.twitter.com/D4UApUU8tA — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2017

Como parte de este cuerpo policíaco que cuenta con alrededor de 36,000 miembros, Sartorio apuesta a las buenas relaciones entre la policía y la comunidad, e inspirar esa confianza especialmente con los hispanos.



"No es algo que todo el mundo hace. Me gusta la interacción con la gente, que todos los días sucede algo diferente", dice con entusiasmo.

"En el comienzo, me gustaría aprender de los policías más experimentados, hacer preguntas y seguir estudiando porque hay mucho que falta para hacer el trabajo de diferentes maneras, y de la manera correcta", afirma.

Confía en seguir formándose hasta tomar los exámenes y convertirse algún día en sargento. Quiere, como subraya, subir en esa escalera profesional.

Sartorio cuenta, además, con el apoyo de la oficial de la uniformada Stephanie Sartorio, su esposa, quien se graduó el pasado enero. Ella lo acompañó junto a los suyos, y el hijo de ambos, en la ceremonia que presidieron el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y el comisionado del NYPD, James P. O'Neill.

El hermano de Matías, Leonardo, va en camino también a convertirse en policía.

El asunto corre en la familia.

Reconociendo el camino que debió dar, que quizás resuena con el de jóvenes indocumentados que buscan convertirse en ciudadanos, Sartorio reflexiona: "Pienso que uno tiene que seguir luchando y buscando distintas maneras para llegar a sus objetivos".

