"Le digo a los mellizos: 'Ella está de vacaciones'": Los duros días que vive la madre de la oficial asesinada en El Bronx

NUEVA YORK. - "Mi hija salió y le eché todas las bendiciones que uno le puede echar a un hijo: 'Que el gran poder de Dios te acompañe, te cuide. Dios te bendiga'. Me abrazó. (...) A las 12 am fue que ese demonio en figura de gente, me la quitó".

Con un dolor que se barajea con el temple, se expresa Adriana Valoy, la madre de Miosotis Familia, la oficial que murió en la madrugada del 5 de julio tras recibir un disparo de Alexander Bonds, de 34 años, mientras estaba sentada en su auto oficial en el vecindario Fordham Heights El Bronx, Nueva York.



En entrevista exclusiva con Univision 41, Valoy dice que aún no sale de su asombro por lo sucedido. "Yo me engaño, yo me río. Algunas veces hago bromas porque como que no me parece que ella no va a volver. Yo le digo a los mellizos: 'Ella está de vacaciones' ".

La oficial Familia -de 48 años y ascendida póstumamente a detective- era madre de tres hijos. Hay (madres) buenas y hay súper, ella era una súper madre", dice Valoy.

Con resignación, Valoy le pide a Dios que le brinde muchos años más de vida para cuidar a sus hijos que quedaron huérfanos por la tragedia. Valoy vivía con ellos y ahora solo espera fortaleza y una vida larga para estar al frente de su familia.

El dolor continúa pero también el orgullo de Valoy por su hija. "Hasta después de muerta" sigue ese orgullo de Valoy por su hija.



publicidad

Sintoniza esta tarde Noticias 41 para la continuación de la entrevista con Adriana Valoy.