Encuentran en un río el cuerpo del estudiante de origen dominicano que había desaparecido en Manhattan

El cuerpo de un estudiante de origen dominicano de 22 años que había desaparecido hace una semana en Manhattan fue encontrado por las autoridades en Harlem River en la noche de este lunes.

Las autoridades detallaron que el cadáver de Jaime Morbán fue encontrado cerca de las 6:30 hora del Este frente a Peter Jay Sharp Boathouse, a menos de una milla de su casa en el área de Inwood.

Aún no ha sido determinada la causa de muerte del joven que estudiaba en el City College of New York, donde participaba de los grupos de animación y videojuegos. El cuerpo estudiantil de esa institución dijo que realizará una vigila en su honor a las 6 de la tarde (hora del Este) en NAC Plaza.

Morbán había sido visto por última vez cerca de las 4 de la tarde del 15 de mayo en la avenida Convent.

