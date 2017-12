Encuentran degollada a modelo de Nueva York que buscaba trabajo en Jamaica

Corina Fernández recibió de su ex esposo tres disparos en el pecho mientras dejaba a sus hijas en la escuela. Había denunciado a la policía las amenazas de muerte de su marido más de 80 veces antes de ser atacada y el caso sentó un precedente legal para la violencia de género en Argentina. Su esposo murió en prisión el 2014. "No me sentí feliz ni enojada, pero si aliviada". Foto: Natacha Pisarenko/Ap | Univision

0 Compartir