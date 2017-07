Con este plan los adultos mayores LGBT tendrán un lugar a bajo costo dónde vivir en Nueva York

Los dos complejos de apartamentos, uno en El Bronx y otro en Brooklyn, que acogerán a ancianos LGBT representan un alivio para quienes no logran conseguir un lugar dónde vivir en medio de la discriminación y las dificultades económicas.

NUEVA YORK. - Genaldo Genao vive hace 15 años en un edificio en El Bronx. Pero este dominicano de 67 años asegura que son pocos los vecinos que se han hecho amigos suyos.

Genao es gay. "Siento el rechazo de la gente (...) Yo no lo he dicho, pero se me nota", contó a Univision Noticias.

Por eso considera necesaria una iniciativa de SAGE, una organización sin fines de lucro que aboga y ayuda a los adultos mayores LGBT, para construir junto a desarrolladores privados dos complejos de apartamentos de bajo costo para acoger a personas de esta comunidad.

"Necesitamos un espacio donde uno pueda vivir tranquilo, que uno no sea visto como si tuviese lepra", dijo Genao, quien llegó a un centro de SAGE en 2009 tras sufrir una enfermedad pulmonar y la depresión que vino con ella. Ahora trabaja a medio tiempo como encargado de la cocina del centro ubicado en El Bronx.



"Siento el rechazo de la gente", dijo Genaldo Genao, un dominicado maestro en educación que trabaja a medio tiempo en SAGE. Patricia Vélez/Univision Noticias

Uno de los proyectos será construido muy cerca de allí, en Crotona Park North. Tendrá 84 apartamentos que, si bien no serán solo para personas LGBT, han sido ideados para acogerlas. El otro proyecto estará ubicado en Ft. Green, Brooklyn, y contará con 145 apartamentos. Se espera que ambos abran en el verano de 2019.

Las construcciones también destinarán un porcentaje de sus viviendas a personas que no tienen dónde vivir, un problema que ha recrudecido entre los adultos mayores LGBT, algunos de los cuales nunca se casaron ni tuvieron hijos y se sienten tan aislados que se ven obligados a ocultar sus preferencias sexuales para no ser rechazados.

Asimismo, tras años de discriminación, muchos envejecen sin los recursos económicos necesarios o sin redes de apoyo que les puedan ayudar y, simplemente, no encuentran dónde vivir.



publicidad

En Nueva York, más de 100,000 de los 1.1 millones de residentes que tienen 65 años o más son lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, según estimaciones de SAGE. No hay disponible un estudio enfocado en esta ciudad sobre las dificultades que afrontan los adultos mayores LGBT para conseguir vivienda.

Pero de acuerdo con un estudio realizado en 2014 por The Equals Rights Center en 10 estados casi la mitad, el 48 por ciento, de los adultos mayores LGBT encuestados dijo haber sufrido al menos un tipo de discriminación al momento de buscar un lugar para vivir.



Varios de ellos dijeron que tuvieron menos opciones para elegir, que afrontaron arriendos y gastos administrativos más altos o que por ejemplo pidieron ver un apartamento de un dormitorio y le dijeron que únicamente había de dos habitaciones. Tampoco les informaron sobre incentivos económicos u ofertas que redujeran sus costos.

Los proyectos de SAGE, que serán concretados junto a los desarrolladores BFC Partners (en el complejo de Brooklyn) y HELP USA (en el de El Bronx), se sumarán a otros similares que ya están en funcionamiento en ciudades como Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

En Nueva York, el alcalde Bill de Blasio ha puesto en marcha planes para viviendas a bajo costo. Pero, a pesar de que la ciudad cuenta con La Ley de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación por una gama de razones que van desde orientación sexual hasta religión e identidad de género, algunos se sienten desprotegidos.



publicidad

Es por ello que personas LGBT como Lujira Cooper, una escritora de 70 años, considera que estos proyectos "son necesarios, pero no suficientes" y aboga porque se construyan más.

"Se necesitan más viviendas, especialmente para nosotros los seniors", acotó mientras participaba en una actividad en el centro de SAGE en El Bronx.