Liberan a Juan Vivares, el colombiano que estuvo dos semanas bajo custodia de ICE

NUEVA YORK. - Al presentarse a una cita rutinaria en las oficinas de Manhattan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el pasado martes 21 de marzo Juan Vivares fue detenido aun cuando su esposa ciudadana, Yahaira Burgos, sometió una petición familiar en su nombre.

Dos semanas después, las autoridades migratorias dejaron a este electricista en libertad el lunes.



Overjoyed to announce Juan Vivares, husband of member Yahaira Burgos, released from ICE detention & with his family in #NYC #heretostay

— 32BJ SEIU (@32BJSEIU) April 5, 2017