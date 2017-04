Una veintena de panaderos de Nueva York pierden sus empleos al no poder probar su autorización de trabajo

QUEENS, Nueva York. - Para mostrar la importancia del alimento en el que día a día han laborado, un grupo de trabajadores de Tom Cat Bakery y simpatizantes protestaron desde temprano este viernes en Long Island City, Queens, ante la pérdida del empleo de una veintena de panaderos.

La situación de los trabajadores de la panadería artesanal comenzó el pasado el 15 de marzo cuando 31 de ellos recibieron una carta que les notificaba que serían despedidos si no presentaban documentación de que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.

Luego que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) les otorgara una prórroga hasta este viernes para entregar la documentación, la organización sin fines de lucro Brandworkers, que representa a los empleados de la panadería, convocó a una manifestación en la que llamaron a "Un día sin pan".

"La mayoría de los trabajadores fueron despedidos hoy", dijo Gabriel Morales, de Brandworkers.

Univision Noticias confirmó que de los 30 empleados que recibieron las cartas, una decena logró presentar sus documentos y mantener su empleo.

Durante la protesta que en las redes tiene la etiqueta #DayWithoutBread, se registraron cuatro arrestos -dos hombres y dos mujeres- por conducta desordenada, confirmó un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD).



Morales agradeció la solidaridad y la respuesta al llamado del "Día sin pan" que incluyó el que esas cuatro personas arrestadas se acostaran para bloquear el paso de los camiones de Tom Cat Bakery.





El alcalde Bill de Blasio fue uno de los que expresó su apoyo a la manifestación de los empleados y trabajadores inmigrantes independientemente de su estatus migratorio.



New York City's local labor laws cover low-wage workers and immigrants, regardless of status. Period. https://t.co/FiQPA7ghry

Morales dijo que este viernes los bodegueros yemeníes de los que en febrero cerraron cientos de sus negocios en rechazo al veto migratorio del presidente Trump respaldaron a los trabajadores de Tom Cat. De acuerdo con Morales, algunos negocios pegaron un afiche en sus negocios en solidaridad a ellos mientras otros no vendieron pan.



Yemeni shops in BK are posting this flyer on storefront in solidarity w/ workers on strike. Our fight is one &the same #DayWithoutBread pic.twitter.com/DhfNDpurTW

— Widad (@WidadIndie) April 20, 2017