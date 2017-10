Este hispano rescató a una mujer de un incendio en Nueva York

Antes de ir a su trabajo, José Maldonado se dirigía a la casa de su hermana cuando vio un fuego. No lo pensó demasiado, entró al edificio en llamas, tocó las puertas de los vecinos que no se habían percatado del incendio y salvó a una mujer que no había podido salir durante la emergencia.