Arrestan a joven de 14 años en conexión al incendio en sinagoga histórica de Manhattan

MANHATTAN, Nueva York. - Las autoridades arrestaron este martes a un adolescente de 14 años que enfrenta cargos por el incendio que destruyó este domingo en la noche una sinagoga histórica del Lower East Side de Manhattan que se erigió en 1850.

El Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) confirmó el arresto y que al momento no buscan a otros en relación a este incidente. La investigación, sin embargo, continúa.



#FDNY members are on scene of a 3-alarm fire, 60 Norfolk St MN. Follow @FDNYAlerts for updates pic.twitter.com/A7Vu1OJO47

— FDNY (@FDNY) May 15, 2017