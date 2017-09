Univision 41 se une a la Federación Hispana y a la ciudad de Nueva York para recaudar artículos de primera necesidad para Puerto Rico

Univision 41 se unió a los esfuerzos de la ciudad de Nueva York y la Federación Hispana para recaudar artículos de primera necesidad para Puerto Rico tras el paso del huracán María.

Los artículos (pañales desechables, comida para bebé, baterías, materiales de primeros auxilios y productos de ingiene femeninos) se aceptarán de 7:00 am hasta las 9:00 pm.

A continuación una lista de los lugares de acopio a los que puede llevar estos artículos a través de los cinco condados de la ciudad.

Manhattan

· Engine 91: 242 E. 111 th Street, New York, NY 11220 (East Harlem)

· Engine 95/ Ladder 36: 29 Vermilyea Avenue, New York, NY 10033 (Inwood)

· Engine 28/ Ladder 11: 222 E. 2 nd Street, New York, NY 10009 (Lower East Side)

Bronx

· EMS Station 26: 1264 Boston Road, Bronx NY 10456 (Morrisania)

· EMS Station 55: 3134 Park Avenue, Bronx, NY 10451 (Melrose)

· Engine 64/ Ladder 47: 1214 Castle Hill Avenue, Bronx, NY 10462 (Castle Hill)

· Engine 83/ Ladder 29: 618 E. 138th Street, Bronx, NY 10454 (Mott Haven/South Bronx)

Queens

· Engine 316: 27-12 Kearney Street, Queens, NY 11369 (East Elmhurst)

· Engine 289/ Ladder 138: 97-28 43rd Avenue, Queens, NY 11368 (Corona)

· Engine 307/ Ladder 154: 81-17 Northern Boulevard, Queens, NY 11372 (Jackson Heights)

Brooklyn

· Engine 271/ Ladder 124: 392 Himrod Street, Brooklyn, NY 11237 (Bushwick)

· Engine 277/ Ladder 112: 582 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, NY 11221 (Bushwick)



publicidad



· Engine 201/ Ladder 114: 5113 4th Avenue, Brooklyn, NY 11220 ( Sunset Park)

· Engine 228: 436 39th Street, Brooklyn, NY 11232 (Sunset Park)

· Engine 218: 650 Hart Street, Brooklyn, NY 11221 (Bushwick)

Staten Island

· Engine 153/ Ladder 77: 74 Broad Street, Staten Island, NY 10304 (Stapleton)

· Engine 157/ Ladder 80: 1573 Castleton Avenue, Staten Island, NY 10302 (Port Richmond)

· Ladder 79: 1189 Castleton Avenue, Staten Island, NY 10310 (Port Richmond)