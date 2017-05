Nueva York incrementa seguridad tras la explosión en concierto de Ariana Grande en Manchester

NUEVA YORK. - Tras el atentado en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra que dejó 22 muertos y más de 50 heridos y que fue reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico, Nueva York afiló su seguridad aunque autoridades indican que "no hay una amenaza específica o creíble".

"Por una abundancia de precaución, he pedido a los policías estatales que aumenten la seguridad y las patrullas en localidades de alto perfil a través de Nueva York como aeropuertos, puentes, túneles y sistemas de transporte masivo", dijo el gobernador Andrew Cuomo.



Poco después que el lunes surgiera la noticia del atentado en Inglaterra, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, también expresó sus condolencias y sostuvo a través de Twitter que el Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) "seguía de cerca la situación".

En efecto, el comisionado del NYPD, James O'Neill, tuiteó el lunes en la noche que la uniformada monitoreaba el escenario local "para determinar cualquier posible implicación en la ciudad de Nueva York". La unidad de contraterrorismo del NYPD es parte de esos esfuerzos de vigilancia.

En la cuenta de Twitter de esa unidad del NYPD, las autoridades piden a los neoyorquinos "mantenerse vigilantes" y comunicarse con ellos ante cualquier actividad que les provoque sospecha.



While there is no specific/credible threat to NYC at this time, we always ask that you remain vigilant. If you see something, say something pic.twitter.com/rCz2tPN9h0

— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) May 23, 2017