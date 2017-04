La ciudad de Nueva York encamina legislación contra el fraude en servicios migratorios

NUEVA YORK. - En momentos que la comunidad inmigrante, especialmente la indocumentada, es vulnerable a personas inescrupulosas que dicen brindar ayuda migratoria cuando en realidad realizan acciones fraudulentas, el Concejo Municipal de Nueva York votó este miércoles a favor de un proyecto de ley que busca proteger a los inmigrantes de estafa en los servicios de inmigración.

De convertirse en ley se enmendaría el código administrativo para imponerles a los proveedores de servicios migratorios directrices más estrictas y prevenir las prácticas no autorizadas de la ley migratoria.

La legislación Intro 746-A requerirá que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA, por sus siglas en inglés) le reporte al Concejo quejas de estos proveedores y sus acciones para investigarlos.

El concejal Daniel Dromm, quien impulsó este proyecto, indicó que como parte del mismo se doblarán las sanciones a aquellos proveedores que buscan aprovecharse de inmigrantes con multas que oscilarán entre 500 y 10,000 dólares.



.@nyccouncil passed my bill that'll protect immigrants from fraud. legal services. TY @thenyic & my colleagues for your leadership & support pic.twitter.com/HrEfN08XN4

— Daniel Dromm (@Dromm25) April 5, 2017