¿Por qué importa la discusión de quién tiene el control de las escuelas en Nueva York?

NUEVA YORK. - El control del alcalde Bill de Blasio sobre las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York continúa hasta el 30 de junio. Ahora mismo, sin embargo, hay una suerte de limbo porque los senadores estatales no han extendido ese control que la ciudad ejerce sobre estos centros educativos.

El sistema educativo público de Nueva York es el distrito más grande de Estados Unidos con los 1.1 millones de estudiantes que sirve en más de 1,800 escuelas.

Pero si el alcalde pierde ese control que tiene desde 2002, ¿acaso eso afectaría a estudiantes y a padres?

En su cuenta de Twitter, De Blasio afirma que si la Legislatura estatal no renueva su control, la "educación de los niños está en riesgo" y que el cambio puede tener consecuencias por los próximos años.



The education of 1.1 million kids is in jeopardy. The end of mayoral control of schools will have ramifications for years to come.

— Bill de Blasio (@NYCMayor) June 21, 2017