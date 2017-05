Ser indocumentado y gay: la historia que Moisés Serrano relata por su comunidad

MANHATTAN, Nueva York. - Con el día a día de la vida, uno se puede volver símbolo de algo mayor que uno. Es lo que sucede con Moisés Serrano, un indocumentado gay que se volvió activista en Carolina del Norte por los derechos de esas comunidades de las que es parte.

De sus 27 años, Moisés lleva 26 años en Estados Unidos. Su familia proveniente de Cancún, México llegó con esa idea de mejores posibilidades para Moisés y sus dos hermanas. Desde entonces, vive entre dos mundos: el de sus raíces y el que se volvió casa. Ese término, "casa", se ajusta al país donde durante casi tres décadas ha vivido alegrías pero también la poca comprensión y apoyo en distintos momentos por ser gay e indocumentado.



"Es difícil compartir mi historia y tener que decidir cuál parte de mi vida es más importante: si ser indocumentado o ser gay", cuenta Moisés.

Para él, que desde 2014 está en Nueva York cursando una carrera de política pública con

especialización en leyes de inmigración en el Sarah Lawrence College, no es fácil balancear esos dos mundos -el de ser indocumentado y el de ser gay- y "ser una persona completa" en ambos contextos debido a los sentimientos antiinmigrantes y homofóbicos que se deben superar con frecuencia.

Un documental de su historia es parte del programa de Fuerzafest, un festival centrado en la comunidad LGBT que continúa en la ciudad de Nueva York hasta el domingo con arte, cine, teatro y coloquios.

"Tengo 24 años y he estado aquí durante 22. ¿Cómo mi propio país me puede decir que no pertenezco aquí?", reflexiona Moisés en una escena del documental que se filmó a través de unos años y estrenó en 2016.

El documental Forbidden: Undocumented and Queer in America cuenta su vida, se asoma a su familia, a sus circunstancias y a su activismo. Pero otro aspecto que pone de relieve la película es la defensa de los derechos por las comunidades de las que es parte.

"No hay que ver los movimientos por los indocumentados y las personas LGBT como separados. Es un movimiento por los derechos básicos humanos que nos merecemos", plantea.



Por creer en un solo movimiento que unifica sus luchas, Moisés se anima a contar su historia. "Hay mucho tabú y homofobia en la comunidad latina", reflexiona y por procurar cambiar esa realidad, siente que es necesario trabajar más.

"Salir del clóset y contar nuestras historias"

En el caso de Moisés no es solo ser indocumentado y gay sino que a ello se agrega el ser hispano, un aspecto cultural que agrega otras complejidades a su realidad por esas arraigadas tradiciones patriarcales.

"Los hispanos venimos de países machistas, muy conservadores usualmente en el tema de la religión. Y siendo un niño gay, nunca fui aceptado en el sistema patriarcal", expresa.

Moisés también conoció la depresión por sus circunstancias. "La masculinidad tóxica que hay en la comunidad latina es lo que lleva a muchos gay y transgénero a suicidarse", subraya de ese problema para el que pide con urgencia trabajo colaborativo que encamine soluciones.

Cuando más joven, Moisés todavía no tenía claras las secuelas de su identidad. "No sabía las consecuencias de ser un gay mexicano, indocumentado viviendo en las partes rurales de Estados Unidos". No sabía de los prejuicios ni tampoco de los retos que enfrentaría junto a su familia por no tener papeles o por no ser heterosexual.

Otro aspecto que Moisés debió librar por esa misma cultura conservadora fue revelarle a su familia que era gay y que durante sus años escolares no hubiesen los mismos recursos de hoy para personas LGBT ni indocumentadas.



En ese marco, sus padres debieron superar y eventualmente hacer las paces con la identidad sexual de su hijo. "Para ellos fue algo difícil de entender y aceptar pero nunca me corrieron y me aceptaron como soy", explica al agregar con orgullo que por ellos ver el proceso del documental, pudieron comprender la importancia de "las dos identidades" de su hijo.

Notar la apertura gradual de sus padres fue clave en su camino para volverse una voz para otros. "Por eso es tan importante contar nuestras historias y salir de los clósets. Si no hubiera salido del clóset como gay, mis papás a lo mejor nunca hubieran cambiado sus ideas de las personas gay y

transgénero", reflexiona.

A través de su activismo, y del documental que expone su historia, Moisés aspira a mucho. "Quisiera ser ese sistema de apoyo que nunca tuve cuando estaba en la secundaria y creo que es importante tener a personas hablando de estos temas que casi nunca se escuchan".

El momento histórico actual contribuye a esa exhortación de Moisés. El documental se grabó durante la administración de Barack Obama cuando de acuerdo con Moisés, ya había miedo entre los indocumentados. El presente bajo la retórica de la administración de Donald Trump realza aquellos temores.

"Hemos vivido tantos años en las sombras que estamos hartos de solo sobrevivir. Y yo quiero

prosperar, mi familia quiere prosperar. Si este país no nos deja prosperar, tenemos que hacer algo. Tenemos que encontrar oportunidades por nosotros mismos y luchar por una reforma migratoria", afirma.



De ese ánimo combativo es que Moisés dice, sin miedo, así como en su documental, que hay que salir de las oscuridades a través de las historias. "Como los inmigrantes no estamos contando las historias, los republicanos y los conservadores las cuentan por nosotros". Contar, para Moisés, es la vía a seguir; así como lo hizo en ese documental que al fin y al cabo aspira a acortar distancias y crear solidaridades.

Entra aquí para detalles de la agenda de Fuerzafest. Este miércoles el festival le rinde tributo a las víctimas del ataque en la discoteca Pulse en Orlando y en su programa continúan películas, exhibiciones de arte, paneles y obras teatrales.



