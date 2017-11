Ecuatoriano se refugia en iglesia a horas de ser deportado: "Estoy dispuesto a cualquier cosa por estar con mi familia"

Nelson Pinos lleva 25 años en Estados Unidos y, aunque él y políticos locales que lo apoyan aseguran que no tiene antecedentes criminales, tenía que cumplir al mediodía de este jueves con una orden de deportación en Nueva Jersey.

Al mediodía de este jueves, el ecuatoriano Nelson Pinos debía cumplir con una orden de deportación de las autoridades migratorias y abordar en Newark, Nueva Jersey, un avión de regreso al país del que salió hace 25 años.

Sin embargo, Pinos –quien es apoyado por activistas de los derechos de los migrantes y políticos locales y no tiene antecedentes criminales– optó por refugiarse en una iglesia metodista de New Haven, Connecticut.

"Gracias a Dios, la iglesia me está dando la oportunidad de quedarme aquí", dijo Pinos a Noticias 41 mostrando la habitación donde dormirá desde hoy.

Reconoció estar nervioso porque sabe que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) pueden entrar en la congregación para llevárselo. Esto pese a que las iglesias son consideradas ubicaciones sensibles por esa agencia migratoria, por lo que evita realizar detenciones allí.

"Esto no me garantiza que ellos no puedan venir aquí y llevarme a la fuerza (...) pero mientras esté con mi familia", dijo Pinos, quien hace cinco años acudió a una oficina de ICE intentando regularizar su estatus migratorio. Sin embargo, terminó con un brazalete y una orden de deportación.

Su abogada afirmó que tiene pendiente ante ICE un pedido para que reabran su caso en una corte de Minnesota, por lo que solicitó una suspensión temporal de su deportación a la espera de esa decisión.



Previamente, su pareja, Elsa Calles, expresó preocupación respecto a cómo sacará adelante a sus hijos, de 5, 12 y 15 años, si Pinos es deportado. "No tengo trabajo, qué va a ser de mí y de mis hijos", se preguntó.

El caso llegó hasta la oficina del senador local Richard Blumenthal, quien pidió a ICE que reconsidere de decisión de deportarlo.

" ICE me ha confirmado que el señor Pinos no tiene historial criminal y, por lo tanto, si bien comprendo y respeto las difíciles responsabilidades que tiene ICE, no logro entender cómo al deportar al señor Pinos está haciendo el mejor uso posible de los recursos con los que cuenta la agencia", dijo el legislador de Connecticut en una carta a la agencia.