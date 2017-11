Una mujer transgénero encontró su auto vandalizado con pintadas de esvásticas, insultos y mensajes pro-Trump en Capitol Hill, Denver, el miércoles 16 de noviembre por la mañana. Amber Timmons publicó fotos de su coche vandalizado el miércoles por la mañana a Facebook. "Me levanté esta mañana para ir a trabajar y el coche estaba aparcado un par de puertas abajo. Salí y me sorprendí al verlo todo cubierto de graffiti y mensajes de odio ". Su post ya no está disponible pero esta es una captura. Reportado por Denver7