Acusan de asesinato a policía de Nueva York que disparó y mató a una anciana con enfermedad mental

NUEVA YORK. - En octubre pasado, el sargento Hugh Barry disparó a una mujer negra, mentalmente discapacitada, llamada Deborah Danner.

Tras el incidente, el Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) puso a Barry en tareas modificadas y en una rueda de prensa, el comisionado del NYPD, James P. O'Neill reconoció que "en esta instancia, fallamos".

Siete meses después, Barry fue acusado este miércoles de asesinato por la muerte a tiros de la anciana de 66 años. El sargento, de 31 años, se declaró inocente en la Corte Suprema de El Bronx al ser instruido de cargos que también incluyen homicidio involuntario y homicidio por negligencia por la muerte de Danner. Fue puesto en libertad bajo fianza.

Barry y otros oficiales respondieron a una llamada al 911 sobre una persona "perturbada emocionalmente" en el 630 de la avenida Pugsley en el vecindario de Castle Hill, en El Bronx.



Fue hacia las 6:15 p.m. que el sargento entró al apartamento 7E y allí, de acuerdo con la versión de la policía, encontró a la mujer que sostenía unas tijeras. Danner padecía esquizofrenia. La policía había acudido a su apartamento varias veces para llevarla a un hospital a causa de crisis psiquiátricas y había conseguido hacerlo a salvo, dijo el alcalde Bill de Blasio. El 18 de octubre, Barry convenció a Danner para que soltase las tijeras que tenía en la mano pero cuando la mujer de 66 años agarró un bate y trató de golpearlo, este le disparó dos veces, dijo la policía.

La muerte de Danner desató protestas y críticas como la del alcalde y el comisionado O'Neill. "Supuestamente nuestros agentes deben usar la fuerza sólo cuando enfrentan una situación extrema. Es muy difícil decir que se cumplió ese requerimiento”, dijo de Blasio. “Aquí algo salió horriblemente mal”.



Wanda Perez Maldonado, vicefiscal de distrito, dijo que Barry hizo caso omiso de su entrenamiento con relación a los procedimientos adecuados a seguir para manejar a la gente que padece enfermedades mentales. De acuerdo con la investigación, Barry tenía una pistola de aturdimiento, pero no la usó.



