Carla Mendoza, la única hispana en la más reciente graduación de bomberos en Nueva York

NUEVA YORK. - A través de Carla Mendoza, el español encuentra su camino entre los camiones de los bomberos que siempre están tan activos a través de la Nueva York. Mendoza es una de seis mujeres en la más reciente camada de bomberos que la ciudad de Nueva York acaba de graduar y la única latina en este grupo.

En la graduación de la academia del Departamento de Bomberos (FDNY, por sus siglas en inglés) este martes juramentaron 304 bomberos y allí, entre ellos, estaba Mendoza, de origen peruano.

"Me encanta estar afuera, haciendo cosas para ayudar a la gente", dijo Mendoza.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Cultural Cristiano en Brooklyn no faltaron sus familiares. "Que Dios me la bendiga y me la proteja, y con una bendición inmensa porque es un trabajo fuerte", expresó su madre Miriam González.

Durante la graduación, el comisionado Daniel A. Nigro resaltó la diversidad de esta clase de bomberos -en periodo de prueba-, en la que el 17.4% se identifican como hispanos.

Con las seis bomberas recién graduadas, el departamento suma 64 mujeres, la cifra más alta en su historia. Así las cosas, Mendoza es la decimosexta bombera latina en el cuerpo que tiene sobre 10,000 bomberos.



Carlos Mendoza, su padre, relata que desde pequeña, su hija se ha volcado en el deseo de ayudar a los demás.

Al concluir la ceremonia, Mendoza manifestó lo que ya le había dicho a su departamento a la luz de su graduación: su felicidad y el orgullo de ser parte de "la familia" de los bomberos. Más allá de ser una experiencia valiosa a nivel profesional, Mendoza siente que se une a una familia que trabaja por los demás.

