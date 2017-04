Sigue la búsqueda del sospechoso de robar a punta de pistola a taxista hispano en El Bronx

NUEVA YORK - La búsqueda del sospechoso que robó a punta de pistola a un taxista en El Bronx continúa activa. El Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) pide ayuda de la comunidad para dar con el paradero del hombre.

El robo sucedió el domingo en la madrugada luego que el taxista, también hispano, recogió al sospechoso en la esquina de la carretera East Gun Hill y la avenida Colden. De acuerdo con el informe del NYPD, dentro del vehículo, el sospechoso encañonó al conductor, de 33 años, y le ordenó manejar hasta la intersección de la avenida Webster y la carretera East Gun Hill.



#WANTED If you seen this individual please give us a call. pic.twitter.com/mzLx9sHnwd

