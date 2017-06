Piden cargos más severos para el sospechoso que dejó a un mexicano en coma y salió libre bajo fianza

Madre mexicana en California. "A veces les digo a mis hijos que me gustaría ir a México, pero me dicen 'no queremos ir, aquí pertenecemos’. (Sobre la situación laboral mexicana en la repatriación)”. Dorothea Lange hizo un registro de los trabajadores del campo mexicano en Estados Unidos, que también sufrieron la "Gran depresión" al ser acusados de ocupar puestos de trabajo que querían destinar solo a estadounidenses, y por eso buscaban repatriarlos a México. Junio 1935. Foto: Dorothea Lange/Farm Security Administration/Library of Congress | Univision

