Una campaña orienta a familias de El Bronx sobre cómo pedir auxilio si detienen a su hijo

NUEVA YORK. - Sucede un arresto y repentinamente la mente se puede nublar. Para lidiar con esa situación, una línea telefónica de emergencia se ha habilitado para que quienes son arrestados puedan conectarse con su familia y un abogado que los puede asistir libre de costo.

Al llamar al 1-833-346-6322, Good Call establece contacto con abogados de The Bronx Defenders y Legal Aid Society con los que se han asociado para servir a la comunidad. La iniciativa procura que quienes son arrestados reciban un trato justo.

"Hoy día, cada vez menos personas, particularmente los jóvenes, se saben de memoria los números de sus seres queridos y mucho menos el de un abogado", explica Gabe Leader-Rose, cofundador de esta iniciativa. "Good Call intenta resolver eso dándoles a los residentes del Bronx un número al que pueden llamar para conseguir tanto a sus familiares como a un abogado que los puede asistir libre de costo en caso de un arresto".



Today we're launching our #GoodSummer campaign to protect Bronx youth! Sign up today at https://t.co/sg6SEBZ0qe! pic.twitter.com/jIrCH2wu4x

— GoodCall (@GoodCallNYC) June 21, 2017