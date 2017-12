En video: Habla joven que pasó meses detenido acusado de ser pandillero

Tras permanecer detenido cinco meses por tener supuestos vínculos con una pandilla en Long Island, un adolescente salvadoreño de 17 años pudo regresar a su familia en Nueva York. Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sostienen que no hay evidencia de que el joven estuviera involucrado en una pandilla.

Luego de ser liberado el martes pasado, el joven se encuentra con su familia en Brentwood, Long Island.

"Me acusaron que yo era de una pandilla. (...) Eso está mal porque nunca he sido parte de una", aseguró el joven, a quien se le protege su identidad, en entrevista con Noticias 41. "Ellos me confundieron. Yo soy de la escuela a la casa, siempre".



La liberación del joven se produjo luego de que un juez federal en California falló el lunes de la semana pasada que él y otros jóvenes que habían sido detenidos en un operativo contra pandillas debían obtener audiencias inmediatas -antes del 29 de noviembre- sobre sus presuntos vínculos con grupos criminales, así como acceso a la evidencia que se ha ofrecido contra ellos.

"Eso está malo porque ellos tienen que averiguar bien para arrestar a la gente", aseguró.

La ACLU demandó al gobierno del presidente Donald Trump en nombre de los adolescentes detenidos en agosto. Las identidades de los jóvenes liberados el martes no se han dado a conocer.



El joven que conversó con Noticias 41 fue arrestado como parte de la Operación Matador en Long Island, que busca erradicar la violencia de miembros de pandillas y sus asociados.

ICE le dijo a Noticias 41 que la Operación Matador "no discrimina ni realiza arrestos basado en prejuicios, sino que usa información confiable recopilada a través de múltiples fuentes que resulta en el arresto de un individuo. En gran parte, las personas son confirmadas como miembros de pandillas si admiten ser miembros de esos grupos".

Tras los meses detenido y ahora desde su hogar, este joven dice sentirse aliviado. "Me siento muy feliz por estar de nuevo con mi mamá, con mi familia. Hoy le puedo hablar a mis hermanos", sostiene quien debe volver a corte a fines de enero 25. Su abogada dijo, además, que buscará ajustar su estatus migratorio.